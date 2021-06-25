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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 14:00

Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%

Ежегодно тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля. Увеличение платы для населения регулируется государством - для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. При этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше - 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС России

Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ в субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов, подчеркнули в ФАС. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы, рассказали в контролирующем ведомстве.

«В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», - подчеркнули в ФАС. В 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% - тоже ниже прогнозных 4%.

В службе добавили, что пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества услуг для потребителей. В зависимости от инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Сегодня они - единственный инструмент сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Индексы устанавливает правительство России, напомнили в ФАС.

Правило «инфляция минус» впервые было применено в 2013 году, с тех пор сложился своеобразный консенсус, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук. Такой подход устраивает и ресурсоснабжающие организации, поскольку ежегодно стоимость коммунальных услуг растёт независимо от улучшения их качества, и государство, которое таким образом реализует социальную политику по сдерживанию роста тарифов ЖКХ независимо от реальных потребностей по модернизации коммунальных сетей, пояснил он.

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