Свои цели «фейкомёты» не достигли, потому что есть видеонаблюдение на избирательных участках

За вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти 7 тысяч фейков, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием rоординационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить. Свои цели «фейкомёты» не достигли, потому что… есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксации и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию», — сказал Малькевич на пресс-брифинге в ОП РФ.

Как пишет 1prime.ru, почти 99% обращений в ситуационный центр партии «Единая Россия» в первые сутки голосования являются фейками, всего 645 сообщения из 45 тысяч зафиксированы как нарушения, что крайне мало в масштабах страны, сообщили в пресс-службе партии.

Так, из общего количества звонков и сообщений, поступивших в ситуационные центры партии, большая часть касалась процедурных вопросов, а также текущей ситуации на избирательных участках.

В ситуационный центр партии стекается информация не только о юридически значимых нарушениях, но и все сообщения из СМИ и соцсетей.

«Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях. Была видна увеличенная плотность информационного сигнала — когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину. Однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности», — пояснил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

В Мурманской области видеокамеры и наблюдатели тоже следят за чистотой выборов. На каждом из 410 избирательных участков в Мурманской области работают наблюдатели от «Единой России». В круглосуточном режиме видеофиксация ведётся с 650 камер. В Мурманске организован центр общественного видеонаблюдения.

На большой панели представлен каждый УИК. Проследить можно не только за ходом выборов, но и проверить сохранность сейф-пакетов.

Как уточнила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области Юлия Величко, цифровые устройства обеспечивают максимальный угол обзора для наблюдателей, не нарушая при этом принцип тайного голосования.

Прозрачность избирательного процесса обеспечивают также наблюдатели, направленные на УИКи, в том числе и от партии «Единая Россия». Они прошли специальное обучение и находятся в постоянном контакте с региональным ситуационным центром. Для удобства и оперативности взаимодействия создано специальное мобильное приложение.

«Сервис даёт возможность быстро и удобно передавать любую информацию с избирательного участка, включая комментарии, фотографии и видео. Постоянно на связи и юридический блок. Специалисты анализируют все поступающие сведения и дают им правовую оценку», - заключила она.

Председатель регионального избиркома Антон Богомолов 17 сентября посетил избирательные участки №№347, 413, расположенные в посёлке Мурмаши Кольского района, проверил работу участковых комиссий, в том числе в части соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, пообщался с наблюдателями.

Северяне активно участвуют в выборах, отметил он. По состоянию на 20 часов вчерашнего дня явка по Мурманской области составила 14,51%. Голосование прошло в штатном режиме.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Мурманской области проходят выборы депутатов в Госдуму, региональный парламент и местные советы депутатов.