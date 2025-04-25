«СВОи голоса»: юные мурманчане познакомились с творчеством авторов, ставших свидетелями и непосредственными участниками СВО

В рамках тематической музыкально-поэтической встречи «СВОи голоса» учащиеся 6 класса школы №4 Мурманска посетили филиал центральной городской библиотеки №12 (район Росляково).

Ребята познакомились с творчеством авторов, ставших свидетелями и непосредственными участниками событий, происходящих в зоне проведения специальной военной операции: прозой лауреата национальной литературной премии «Слово» в 2024 году за роман в рассказах о СВО «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова; стихами Сергея Лобанова и Амира Сабирова, чьи имена зажглись на поэтическом небосклоне совсем недавно; а также с репортажами военкоров, работами художников и фотографов, народным творчеством единой страны, поддерживающей своих защитников.

Как отмечает администрация города Мурманска, через призму искусства школьники увидели различные грани военных конфликтов нового века и узнали о современных героях, что поможет им сформировать собственную гражданскую позицию.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29832&page=1