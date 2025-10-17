«СВОи голоса» звучали в росляковской библиотеке-филиале № 12

Тематическая встреча под таким названием была посвящена поэзии и прозе специальной военной операции. Участники мероприятия познакомились с творчеством поэтов, добровольно отправившихся на фронт защищать Родину.

Наиболее значимыми из представленных работ стали произведения Дмитрия Филиппова, лауреата национальной премии «Слово» в 2024 году, и молодых, совсем недавно проявивших себя на поэтическом поприще авторов — Сергея Лобанова и Амира Сабирова.

Как отмечает администрация города Мурманска, дополняли атмосферу и помогали проникнуться боевым настроем репортажи военкоров с мест боевых действий, работы фотографов и художников, а также творения рук народных умельцев и простых граждан, поддерживающих своих героев.

Библиотеки Мурманска в течение 2025 года — Года защитника Отечества — провели для читателей около 170 мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных специальной военной операции. Число их участников составило порядка 3700 человек.

