Свои кандидатуры в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск выдвинули 65 человек

13 сентября состоятся выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва.

- 3 августа в 18.00 был закончен приём документов от кандидатов. По состоянию на вечер понедельника, документы на выдвижение подали 65 человек, двое сняли свои кандидатуры по личным заявлениям. В процессе работы комиссии были проверены документы и зарегистрированы 18 кандидатов – им выданы соответствующие удостоверения, - рассказала председатель Североморской территориальной избирательной комиссии Ирина Жуковская.

В ЗАТО 12 двухмандатных избирательных округов, североморцам предстоит выбрать 24 депутата. Голосование будет проходить в единый день голосования. Также предусмотрено и досрочное голосование, которое стартует 2 сентября.