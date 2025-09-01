Свои знания и навыки в сфере пожарной безопасности мужчины оценивают выше, чем женщины

Мужчины чаще женщин утверждают, что имеют практические навыки действий в случае пожара. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан, работающих на территории работодателя.

64% россиян рассказали о том, что у них на работе периодически проводится учебная тревога для отработки действий на случай пожара. 45% работающих обучены на практике, как поступать в случае задымления, ещё 48% знают порядок действий в теории.

9 из 10 россиян знают места расположения огнетушителей, 8 из 10 знают о наличии пожарной сигнализации и схем эвакуации.

За 2 года осведомленность россиян о средствах пожаротушения на рабочих местах выросла.

Имеющих лишь общее представление о плане действий на случай пожара больше среди женщин, а владеющих и теорией, и практикой — среди мужчин. Представители сильного пола также чаще осведомлены о наличии средств пожарной безопасности в компании.

Время проведения опроса: 1—5 августа 2025 года.