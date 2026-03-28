«Своих не бросаем»: с начала 2026 года собрано более 9 млн рублей на нужды бойцов СВО

Северяне активно участвуют в акции «Север помогает», инициированной губернатором Андреем Чибисом, а также сборе Народного фронта. Жители перевели свыше 7 млн рублей на сбор «Всё для Победы» и передали более чем на 2 млн рублей материальной помощи: вещи первой необходимости, медикаменты, одежду и продукты питания, маскировочные сети, окопные свечи и средства реабилитации. Кроме того, переданы автомобили, дизель-генераторы, радиостанции, дроны и другая техника.

Об этом рассказала депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» и регионального штаба Народного фронта Татьяна Кусайко. Она регулярно посещает военнослужащих, в том числе в госпиталях, и участвует в сборе помощи.

«Знаю, как много значит для ребят такая помощь. Недавно передали на передовую подготовленный для сложных условий «УАЗ», также собрали с предпринимателями груз с лекарствами и вещами первой необходимости. Спасибо каждому, кто принимает участие в сборах!», – отметила Татьяна Кусайко.

Очередную партию гумпомощи собрали неравнодушные жители, сотрудники и родители учащихся образовательных учреждений Оленегорска. Бойцам отправили 20 коробок гуманитарного груза по заявке войсковой части: инструменты, бензиновый генератор, рация, медицинские и гигиенические принадлежности, продукты длительного хранения, сладости, чайные наборы. Умелицы оленегорского местного отделения «Общества слепых» связали шерстяные носки, а дети подготовили рисунки и письма с добрыми пожеланиями для военнослужащих.

«Каждая такая посылка – знак поддержки наших ребят. Вместе – мы сила!», – отметила секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Орлова.

Напомним, поддержка фронта – ключевое направление народной программы. С марта 2022 из Мурманской области мобилизованным и военным было отправлено более 730 тонн груза.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/539770/#&gid=1&pid=3