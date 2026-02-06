Кроме того 5 февраля были возвращены и трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.

В первые минуты после обмена российские бойцы смогли позвонить жёнам, детям, матерям. Эмоций они не скрывали, главное сказано: «Скоро буду дома».

Взамен в этот же день были переданы 157 военнопленных ВСУ.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456285898