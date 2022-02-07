«Свой дом в Арктике» и льготная ипотека: приём заявлений граждан начнётся после принятия регламентирующих документов

Специалисты Центра содействия жилищному строительству Мурманской области рассказали о стадии реализации в регионе программы «Свой дом в Арктике» и льготной ипотеки. Как отметили в Центре, предложенные правительством Мурманской области меры поддержки, направленные на улучшение жилищных условий северян, вызвали огромный интерес.



«Желание северян воспользоваться предложенными мерами поддержки понятно. Однако надо набраться терпения и немного подождать. В настоящее время разрабатываются нормативные документы, регламентирующие механизм реализации закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области», который был принят областной Думой 27 декабря 2021 года. Приём, регистрация и рассмотрение заявлений граждан начнётся после принятия регламентирующих документов», - отметили в Центре содействия жилищному строительству.



Дополнительную информацию можно получить в АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» по телефону (8152) 56-16-57 или по адресу электронной почты css51@inbox.ru.



Напомним, программа «Свой дом в Арктике» будет, в первую очередь, направлена на стимулирование индивидуального жилищного строительства, а при наличии земельного участка, в том числе на правах пользования, даст возможность получить меру поддержки. Участники программы «Свой дом вы Арктике» смогут получить одну из трёх мер поддержки: на приобретение деревянного домокомплекта, строительство дома и покупку индивидуального жилого дома. Площадь дома во всех трёх случаях не должна превышать 150 кв. метров. Предполагается, что программой смогут воспользоваться не только жители Мурманской области, но и граждане, желающие переселиться в наш регион. Для этого у них должен быть либо трудовой договор, либо бизнес, зарегистрированный на территории Кольского полуострова.



Кроме того, планируется внедрить региональную программу компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройке или в строящемся доме. Компенсация составит 3% и сумма не больше 6 миллионов рублей – именно на такую сумму ипотеки для покупки жилья, по данным Центробанка, в 2020 году получили порядка 10 тысяч жителей Мурманской области. Ипотека будет распространяться на покупку жилья в строящемся либо новом доме.