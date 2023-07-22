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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.23 10:00

Священный долг: в ходе двусторонней встречи губернатор Андрей Чибис доложил Президенту России Владимиру Путину о действующих в регионе мерах поддержки участников СВО

20 июня в рамках рабочего визита Президента России Владимира Путина в Мурманскую область состоялась двусторонняя встреча с губернатором Андреем Чибисом.

Глава региона доложил президенту о мерах поддержки участников специальной военной операции, действующих в регионе.

«С самого начала СВО поддержка бойцов для нас – священный долг. Там воюет значительное количество ребят с Северного флота, очень достойно выполняют свой долг. Отдельная задача это соцподдержка. Мы приняли решение, что Героям России выплачиваем по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. В случае, если звание получено посмертно, выплату получают семьи. Отдельное внимание уделяем семьям военнослужащих, ребят, которые проходят службу в зоне СВО, окружаем заботой. Для этого создан Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. За каждой семьей закреплен куратор. Для жён военнослужащих это очень быстрая помощь в решении самых разных возникающих вопросов. 13 тысяч вопросов поступили, 99,5% мы уже решили», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе действующих в регионе мер поддержки для участников СВО – единовременная материальная помощь, бесплатное питание в школах и колледжах, компенсация оплаты детских садов, проезда и студенческого общежития для их детей, комплексное социальное обслуживание, содействие в получении образования, обучении и трудоустройстве, психологическая, юридическая помощь, освобождение от взносов за капремонт и уплаты транспортного налога, приоритетное право на денежную выплату в 1,5 млн рублей по программе улучшения жилищных условий «Свой дом в Арктике», ряд мер для предпринимателей.

Глава региона также отметил, что с самого начала специальной военной операции в регионе организована работа по доставке бойцам дополнительного снаряжения.

«Все, что необходимо нашим бойцам на передовой дополнительно отправляем. С начала СВО почти 193 тысячи разных единиц отправлено всего, что необходимо, – от транспорта до экипировки и так далее. Потому что это наша священная обязанность», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что помощь бойцам сплотила весь регион: бойцов поддерживают по мере сил юные и взрослые северяне, предприниматели, коллективы компаний и организаций.

«Жёны наших военных – со стержнем. У большинства есть дети, работа. Но многие после этого стараются сделать что-то для наших ребят: плетут маскировочные сети, шьют одежду, делают окопные свечи. Для всех нас принципиально важно помочь бойцам на передовой. На эту поддержку отдаем все силы. В рамках акции «Север помогает», которая организована партией «Единая Россия», каждый делится по тому списку потребностей, которые есть на передовой, на наших новых территориях. 400 тонн разной гуманитарной помощи туда уже отправлено. И что важно – сплотились все. И предприниматели активно помогают, наши пенсионеры приходят – вот, сынкам передайте, пожалуйста. Единение вокруг тех задач, которые сегодня решаются на передовой, всей Мурманской области, всего Севера, дорогого стоит», – отметил Андрей Чибис.

 

Фото (Максим Блинов, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru

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