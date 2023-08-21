Святоносский маяк обследован специалистами Северного флота и РГО в рамках проекта «Маяки России»

В рамках историко-культурного проекта Русского географического общества «Маяки России» специалистами АНО «Центр Современной истории» при поддержке гидрографической службы Северного флота произведено обследование Святоносского маяка, одного из старейших деревянных маяков России.

Произведено строительно-техническое обследование маячной башни, выполнены оценка состояния, лазерное сканирование, фотографирование и сбор необходимых данных, которые позволят в дальнейшем разработать проектно-сметную документацию для реставрации маяка, являющегося объектом культурного наследия нашей страны.

Экспедиционной части проекта предшествовала архивно-исследовательская работа, в ходе которой был выявлен ряд важных исторических документов, касающихся его истории.

Ожидается, что совместная работа гидрографической службы Северного флота с Русским географическим обществом по данному проекту будет продолжена, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476755@egNews