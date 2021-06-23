Святоносский маяк стал объектом культурного наследия федерального значения

Святоносский маяк, расположенный на северо-восточном побережье Кольского полуострова, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства культуры России.

Один из старейших действующих маяков в России был установлен на мысе Святой Нос в 1862 году. Он имеет важное значение не только для морского побережья Мурманской области, но и для всего Северного морского пути, обеспечивая навигационную безопасность. Маяк не переставал работать во время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.

Здание Святоносского маяка – уникальный образец деревянного архитектурного фортификационного сооружения XIX века.

В течение последующих после установки маяка десятилетий его навигационное оборудование совершенствовалось: в 1874 году установили туманный горн, в 1890 – новый металлический фонарь, святивший постоянным белым огнем на 24 км , в 1912 году туманный горн заменили пневматической сиреной.

Во время Первой мировой войны маяк работал периодически – только по указанию военного командования для обеспечения прохода российских кораблей и транспорта. В 1916 году, когда на Северном театре военных действий впервые появились германские подводные лодки, на маяке был выставлен пост наблюдения и связи.

Во время Великой Отечественной войны по морскому пути мимо маяка из Архангельска в Кольский залив осуществлялось снабжение Северного флота и войск Карельского фронта в Заполярье. С лета 1942 года по этому маршруту началось движение союзных конвоев.

В 2003 году специалисты Гидрографической службы Северного флота провели обследование технического состояния маячных строений. В 2004 году специалисты ООО «Арктик-проект» и отделение маячной службы в/ч 26909 провели на маяке ремонт и перевели в автоматический режим работы с использованием солнечных батарей и аккумуляторов.

В 2018 и 2019 годах министерством культуры Мурманской области проведена масштабная работа по обследованию и описанию уникального маяка. Специалист министерства Тимур Давлетшин и сотрудник областного краеведческого музея Артем Торкин, совместно с государственным экспертом по проведению историко-культурной экспертизы Ириной Терской, в 2018 году провели детальное обследование конструкций маяка, составили его описание и фотофиксацию. Были изучены архивные материалы, свидетельствующие о бытовании этого памятника истории и культуры, и подготовлена убедительная обосновывающая документация для включения маяка в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Вопрос включения маяка в единый государственный реестр рассматривался на научно-методическом совете при Министерстве культуры Российской Федерации. По результатам всех процедур специалистам регионального минкульта удалось доказать и обосновать необходимость присвоения особого статуса этому объекту и постановку его под государственную охрану.