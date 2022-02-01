Связисты армейского корпуса Северного флота провели тренировку в полевых условиях

Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота провели тактико-специальные учения на местности. Мероприятие прошло на одном из военных полигонов в Мурманской области недалеко от Мурманска. В течении нескольких дней они отработали взаимодействие подразделений и работу полевых узлов связи в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности в районах Крайнего Севера и Арктики.

Поднятые по тревоге связисты совершили марш в район проведения учения. На марше военнослужащие отработали вводные по отражению диверсионных групп «условного противника», преодоление зараженных участков местности.

Во время учения экипажи отработали развертывание и свертывание узлов и линий связи, а также выполнил различные нормативы по связи: установку связи с корреспондентами, проверку (испытания и измерения) абонентских и соединительных линий, а также провели рабочую проверку на каждом образце вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщает пресс-служба СФ, к учению было привлечено более 150 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

Тактико-специальные учения являются основой полевой выучки связистов армейского корпуса Северного флота и обеспечивают комплексное обучение личного состава.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12406302@egNews