Связисты армии ВВС и ПВО Северного флота провели занятие с юнармейцами посёлка Сафоново

В центре управления армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированном в посёлке Сафоново, военные специалисты связи провели практическое занятие с юнармейцами гарнизона.

В учебном классе подготовки радиооператоров юнармейцы совершенствовали навыки работы на ключе, приём «морзянкой на слух» на средних и малых скоростях передачи, отработали взаимодействие с группой руководства и координацию связи.

Также в ходе занятия мальчишки и девчонки попробовали свои силы в выполнении нормативов по развертыванию переносной УКВ-станции Р-109М и установлению связи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные занятия по практическому применению радиоаппаратных комплексов, инженерному обеспечению связи проводятся с юнармейцами гарнизона регулярно. На них школьники изучают особенности работы систем управления и координации приёмопередающих устройств и, конечно, совершенствуют навыки практического применения азбуки Морзе.