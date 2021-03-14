Связисты отдельного батальона армейского корпуса Северного флота прошли второй этап конкурса АРМИ-2021 «Уверенный приём»

В Мурманске на базе отдельного батальона армейского корпуса Северного флота состоялся второй отборочный этап лучших специалистов по связи для конкурса профессионального мастерства АРМИ-2021 «Уверенный приём».

Отбор проходил на протяжении двух дней под руководством начальника связи армейского корпуса полковника Андрея Галыгина. В нём приняли участие три команды связистов из отдельного батальона управления корпуса и двух отдельных мотострелковых бригад из посёлков Печенга и Алакуртти.

В ходе второго этапа были проведены индивидуальные состязания на лучшего радиотелеграфиста и специалиста объектов комплексного оснащения. Участники испытаний отработали нормативы по подготовке к работе и настройке средств связи, а также выполнили задания по технической и специальной подготовке.

Специалисты радиосвязи прошли тестирование на знание радиокодов и радиосокращений, а также приём на слух и передачу радиограмм.

Специалисты узлов связи объектов комплексного оснащения сдали нормативы по настройке сетевых интерфейсов. Кроме этого они решили задачи по расчету и конфигурации сети и работе на криптомаршрутизаторе.

По итогам соревнований среди специалистов радиосвязи лучшими стали военнослужащие отдельного батальона управления: ефрейтор Лидия Кубасова – первое место, ефрейтор Милена Ярцева - второе место и старший матрос Руслан Усубов - третье место.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди специалистов узлов связи объектов комплексного оснащения все призовые места также заняли военнослужащие батальона: старший прапорщик Артемий Захаренко стал первым, прапорщик Иван Амежнов - вторым, а прапорщик Андрюс Байбокас - третьим.