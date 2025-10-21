Связисты смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учение

В преддверии Дня военного связиста подразделения связи батальона управления смешанного авиационного корпуса Северного флота провели плановое учение по организации полевой связи в назначенном районе.

В ходе мероприятия личный состав подвижной группы связи совершил марш в район проведения учения. Прибыв в назначенный район, связисты приступили к организации полевой связи.

Было проведено развертывание комплексов подвижной группы связи. Военнослужащие провели маскировку полевого узла связи, а также организовали его охрану и оборону. После чего, связисты установили связь с пунктами управления морской авиации Северного флота.

По защищенным каналам связи был осуществлён обмен данными целеуказания и полетной информацией с авиационными подразделениями смешанного авиационного корпуса Северного флота. Отработаны сценарии передачи информации в условиях создания радиоэлектронных помех условным противником.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основной целью тренировки была проверка готовности подразделений связи к быстрому развертыванию и обеспечению устойчивого и скрытого управления авиационными частями в условиях быстро меняющейся тактической обстановки.

Подобные учения позволяют поддерживать высокую боевую готовность специалистов связи, которые играют ключевую роль в обеспечении управления морской авиацией Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/bab35682-0132-43cc-83a6-0f714f14ac89