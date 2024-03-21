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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.24 12:30

Свыше 10 тонн полезных фракций сдали жители за год работы мурманского «Вторматика»

В апреле исполнится год с начала работы экопункта «Вторматик» в Мурманске. Специалисты АО «Ситиматик» подсчитали, что за это время жители Заполярья сдали более 10 тысяч килограммов вторичных отходов. Более половины от этого объёма – изделия из картона.

Следом в рейтинге наиболее сдаваемых фракций бумага. На третьем месте традиционно отходы из пластика. Их почти вдвое меньше, чем картона. Макулатура в количестве 60 кг спасает от вырубки взрослое дерево. За год северяне «высадили» целый сквер из 80 деревьев! Кому как не жителям сурового Крайнего Севера ценить растения.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», благодаря «Вторматику» каждый, кто задумывается об экологии и будущем – как своём, так и следующих поколений – может принести для возмездной сдачи ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги. Это фракции, на которые есть гарантированный спрос у переработчиков. Так что, доставив в экопункт бывшую в употреблении упаковку, жители областного центра и других городов и посёлков полуострова могут быть уверены в том, что вторсырье пустят в новое производство.

Бумагу и книги следует приносить во «Вторматик» без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются – их не используют переработчики. ПЭТ-бутылки микс, ПЭТ молочный и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора должны быть сухими и чистыми. Сырье рекомендуется складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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