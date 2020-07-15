Свыше 1,2 млн рублей составил ущерб ОАО «РЖД» от действий вандалов на территории Октябрьской железной дороги

С января по июнь 2020 года зарегистрировано 120 случаев порчи имущества ОАО «РЖД», находящегося в зоне ответственности Октябрьской магистрали. В том числе 89 раз поезда подвергались нанесению граффити и 19 раз были обкиданы камнями. Больше всего вандальным действиям подвергаются пригородные электропоезда. Из 89 случаев раскрашивания вагонов 79 пришлись на пригородные составы. В итоге в результате преступных действий ущерб ОАО «РЖД» в первом полугодии превысил 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, порча имущества компании является преступлением и карается по закону (статья 214 «Вандализм» УК РФ). За первые шесть месяцев 2020 года на территории Октябрьской железной дороги было задержано 27 граждан, уличенных в вандальных действиях, 9 из них привлечены к уголовной ответственности, 5 – к административной.