Свыше 12 тысяч тонн топлива военные коммунальщики Минобороны России доставили в отдалённые гарнизоны

Специалисты филиалов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России начали навигационный завоз топлива в отдаленные и труднодоступные гарнизоны России.

В настоящее время коммунальщиками оборонного ведомства обеспечена поставка свыше 12 тысяч тонн топлива в военные городки Архангельской, Сахалинской, Мурманской областей, Камчатского и Хабаровского краёв.

Всего в портах погрузки уже сосредоточено 90% котельного топлива, которое в июле будет доведено до 100% и к сентябрю 2024 года распределено по объектам в соответствии с заявленными потребностями.

Сформированные запасы топлива обеспечат бесперебойную работу котельных в предстоящем отопительном периоде 2024-2025 годов.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО.