Свыше 12,5 тысячи школьников Мурманской области стали участниками олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству

Подведены итоги Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов. Она проходила в марте на образовательной платформе Учи.ру. В этом году в олимпиаде участвовали свыше 2,3 млн российских школьников, в том числе 12,6 тысячи ребят из Мурманской области.

Многие успешно справились с заданиями даже по темам, которые были включены в программу состязаний впервые.

На вопросы про акции и облигации правильно ответили 70% учащихся страны. Они разбирали, что представляют собой эти финансовые инструменты и в чем их различия. Лучше всего школьники справились с имитацией диалога с мошенниками. Вычислили злоумышленников и грамотно отреагировали на подозрительное сообщение 82% участников.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, самой сложной задачей для них оказалось распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед – правильное решение смог найти лишь каждый третий.

«Популярность олимпиады в регионе растёт – по сравнению с прошлым годом в Мурманской области в ней приняли участие на 17,6% больше школьников. Для них это отличная возможность проверить свою финансовую эрудицию. Переходя от задания к заданию, многие начинают лучше разбираться в непростой теме рационального и взвешенного распоряжения деньгами», – прокомментировала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

В зависимости от количества набранных баллов участники олимпиады получили именные дипломы, грамоты или сертификаты.

Фото: https://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/for-smi/press/news/na-ekonomfake-mgu-startovala-olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-/