Свыше 1,5 миллиарда рублей будет направлено из регионального дорожного фонда муниципалитетам в 2021 году. Контроль работ – через ЦУР

На приведение дорог в нормативное состояние в следующем году муниципалитетам будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей из дорожного фонда. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе заседания ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», прошедшего сегодня в формате ВКС.

Заказчиками работ выступят сами муниципалитеты. При этом, экономию средств они смогут без дополнительной процедуры согласования направить на ремонт дорог и тротуаров, входящих в состав дорог.

«Мы радикально изменили подход к распределению субсидий. В этом году мы выделим деньги заранее и зафиксируем в правилах предоставления, что экономия, которая получается по результатам торгов, без дополнительных согласований остается в распоряжении муниципалитетов, но направляется на те же цели. Не надо проходить процедуру согласования через правительство и отраслевое министерство. В ваших полномочиях – отправить эти деньги на дополнительные работы, связанные с дорогами и пешеходными тротуарами», – подчеркнул Андрей Чибис.

Качество работ и расходование средств будут контролировать с помощью специальной онлайн-системы, запущенной на базе Центра управления регионом.

«Четкий контроль введем на всех этапах – старт конкурса, заключение договора и реализация всех этапов работ. Все подрядчики, которые реализуют эти договоры, должны будут сдавать отчетность в онлайн-режиме в единую электронную базу», – пояснил Андрей Чибис.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 540 миллионов рублей из федерального бюджета получат муниципалитеты на работы в агломерации Мурманская. Дополнительно в следующем году продолжится реализация проекта по строительству дороги на Териберку.

«В этом году первый участок был выполнен даже раньше установленного срока. Спасибо дорожникам, которые этой работой занимались», – отметил губернатор.

В рамках программы реновации ЗАТО и населенных пунктов, связанных с дислокацией вооруженных сил, 160 миллионов рублей будет направлено на ремонт соответствующих дорог в муниципальных образованиях, сообщает региональное Министерство информационной политики.