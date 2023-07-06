Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 12:15
Свыше 150 работников ММТП, МБТ и МАСКО были удостоены наград в честь Дня работников морского и речного флота
В рамках торжественных мероприятий, посвящённых Дню работников морского и речного флота, свыше 150 представители АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал» и АО «Судоходная компания «МАСКО» были отмечены за свою работу.
Каждый из них внёс важный вклад в развитие предприятий.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252058%2Falbum-149919532_294400484
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