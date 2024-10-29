Свыше 170 культурных событий в этом году приурочено к празднованию Дня народного единства в Мурманской области

День народного единства в этом году Кольское Заполярье отметит обширной культурной программой. Более 170 мероприятий запланировано в библиотеках, музеях, досуговых центрах и молодежных «СОПКАХ» во всех муниципалитетах области.

В афише мероприятий областных учреждений культуры – программа тематических событий в областной детско-юношеской библиотеке, информационная акция в областной научной библиотеке, концерт патриотической песни «Крепни, Россия!» в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» и музыкальный фестиваль «Курс на Север» во Дворце культуры имени Кирова. Также северян ждут информационные акции, познавательные часы, викторины, лекции и игры, а на главных площадях городов развернутся концертные и фестивальные площадки.

«В Мурманске в праздничный день, 4 ноября, состоится митинг-концерт в сквере на Ленинградской улице. В программе – интерактивные площадки и выступления ведущих городских творческих коллективов», – отметила министр культуры Ольга Обухова на оперативном совещании в областном правительстве.

Ключевым событием празднования Дня народного единства по традиции станет всероссийская акция «Ночь искусств». Основными площадками станут областные музеи. Гостей областного художественного музея ждут экскурсии и арт-медиации по выставкам, тематические лекции и мастер-классы, музыкальные выступления и кинопоказы, а также мероприятия V Межрегионального фестиваля народной игрушки России. В областном краеведческом музее в рамках акции открытие выставки «Зимняя война», созданной при поддержке федерального фонда «История Отечества».

Кроме того, программой ярких семейных мероприятий северяне отметят День матери, который имеет особое значение в Год семьи. В последнее воскресенье ноября программа тематических активностей ждёт посетителей пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданных при поддержке плана «На Севере – жить». Также в областных и муниципальных учреждениях культуры пройдут концерты творческих коллективов, выставки и семейные фестивали.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в числе значимых культурных мероприятий ноября – второй Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена», который проводится областным драматическим театром при поддержке регионального правительства, Международный кинофестиваль «Северный Характер», Межрегиональная научно-практическая конференция «Север России – история, традиции, культура», гастроли московского театра имени

Образцова и обширный график выступлений ведущих артистов страны. Подробнее познакомиться с афишей культурных мероприятий ноября можно в госпабликах региональных и муниципальных учреждений культуры, а также на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/