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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.20 09:15

Свыше 1800 нарушений социальных прав инвалидов, престарелых и наименее защищенных категорий населения выявила прокуратура Мурманской области

Прокуратурой Мурманской области в рамках надзорных мероприятий первостепенное внимание уделяется охране прав ветеранов, инвалидов, престарелых и наименее защищенных категорий населения.

Всего прокурорами в 2019-2020 годах в сфере пенсионного законодательства, об охране прав инвалидов и престарелых выявлены 1831 нарушение.

В истекшем периоде 2020 года в вышеуказанной сфере правоотношений прокуратурой области проведена проверка, в рамках которой выявлены нарушения в деятельности Министерства труда и социального развития Мурманской области и подведомственных Министерству организаций социального обслуживания населения, которые выразились в нарушении условий договоров между поставщиком услуг и гражданами, в том числе инвалидами, требований федерального законодательства в части несоблюдения температурного режима хранения лекарственных препаратов, требований пожарной безопасности, в том числе в отделениях с круглосуточным пребыванием инвалидов, нарушении законодательства, регулирующего вопросы доступности официального сайта учреждения для инвалидов по зрению и слабовидящих граждан.

Выявленные горрайпрокурорами нарушения явились основанием для принятия мер реагирования как в адрес руководителей учреждений социального обслуживания, так и профильного Министерства.

Одновременно прокуратурой области дана оценка реализации Министерством полномочий по нормативному правовому регулированию отношений в вышеназванной сфере правоотношений.

В ходе проверки протесты принесены на утвержденные данным органом Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области, Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Организация работы по выдаче удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

Применение данных актов в действующей редакции способствовало ограничению права инвалидов на бесплатную парковку управляемых ими и перевозящих их транспортных средств, нарушении права на доступность объектов социальной инфраструктуры при несоблюдении порядка их паспортизации, а также предъявлению завышенных требований к заявителям при предоставлении государственной услуги, ограничению их права на обжалование принятого решения.

Протест, принесенный на Порядок рассмотрен и удовлетворен, в нормативно-правовой акт внесены соответствующие изменения.

В настоящее время в соответствии с требованиями акта прокурорского реагирования ведётся работа по внесению изменений в Административный регламент.

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