Свыше 20 тысяч северян присоединились к всероссийской акции «Ночь музеев»

В преддверии Международного дня музеев муниципалитеты Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Ночь музеев». С 15 на 16 мая учреждения культуры подготовили для северян обширную программу увлекательных экскурсий, мастер-классов, квизов и творческих выступлений. Масштабное мероприятие прошло под девизом «Больше, чем музей».

«В этом году основные мероприятия были посвящены Году науки и техники. Акцию поддержали 10 государственных и муниципальных музеев региона, их посетили более 20 тысяч жителей нашего региона», – сказал губернатор Андрей Чибис и поблагодарил северян за активное участие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по традиции Мурманский областной краеведческий музей, который в этом году отметит 95 лет со дня основания, также организовал в рамках акции киновикторины, театральную вечеринку и встречу с конструкторами. Мероприятия завершились в 4 часа утра. Как сообщил на оперативном совещании глава региона, в честь юбилея старейшего учреждения культуры Кольского Заполярья до конца октября по Мурманску будет курсировать автобус, украшенный специально к знаменательной дате.