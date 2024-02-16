Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»

Правоохранительные органы возбудили за 2023 год 22 уголовных дела по заявлениям АО «АтомЭнергоСбыт». Сумма причиненного ущерба превышает 45 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», взаимодействие правоохранительных органов и юристов компании позволяет добиваться наказания виновных и тем самым защищать интересы добросовестных граждан.

В частности, за прошлый год возбуждено четыре уголовных дела в отношении руководителей организаций, принимавших платежи за электроэнергию в Мурманской области на основании агентских договоров с управляющими компаниями-должниками. Недобросовестные действия руководителей данных организаций-агентов воспрепятствовали исполнению судебных решений по взысканию задолженности за электроэнергию перед АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму более 12,5 миллиона рублей (ч. 2 ст. 315 УК РФ – «Злостное неисполнение решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению»).

Также три уголовных дела было возбуждено за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) в отношении лиц, осуществляющих руководство организациями. А по одному из дел за преднамеренное банкротство в 2023 году суд вынес обвинительный приговор. Осужденный получил четыре года условно со штрафом 200 тысяч рублей, кроме того, получил запрет на два года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Ещё ряд уголовных дел направлены в суд с обвинительными заключениями либо актами.