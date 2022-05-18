Свыше 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области примут участие в гастрономическом фудкорте «Вкус Арктики» на VII Арктическом фестивале «Териберка»

Седьмой Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16-17 июля в Мурманской области в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Целью фестиваля в 2022 году станет формирование осознанности посетителей, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе установочного заседания организационного комитета по подготовке к проведению фестиваля, которое состоялось в правительстве Мурманской области.

«Нам важно, чтобы все, кто приезжает в Териберку на два дня, посещая площадки мероприятия, через еду, кино, музыку и участие в активностях, погружались в три эмоциональных состояния: осознанность, ответственность по отношению к окружающей природе и сотворчество», – отметила Ольга Кузнецова.

Свыше 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области поучаствуют в формировании меню гастрономического фудкорта «Вкус Арктики» на VII Арктическом фестивале «Териберка». Рестораторы представят лучшие позиции арктического меню в формате «Еда в одной руке» (One-Hand-Food). Соорганизатором гастрономической площадки выступает федеральный проект «Гастрономическая карта России».

Помимо популяризации локальных продуктов и арктической кухни, организаторы фестиваля сохраняют и другие традиционные идеи «Териберки» – раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны России, развитие событийного туризма в регионе.

Впервые в рамках фестиваля Комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market», в ходе которой более 15 представителей индустрии расскажут посетителям о направлениях для поездок на выходных, а «Почта России» организует работу выездного пункта отправки эксклюзивных открыток.

«Музыкальная площадка – одна из основных на фестивале. Озвучивать хедлайнеров седьмого Арктического фестиваля «Териберка» на данный момент мы не будем. Сохраним интригу для поклонников одного из самых ярких фестивалей Арктической зоны Российской Федерации», – сказал Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

В 2021 году в фестивале «Териберка» приняли участие более 5000 участников из 27 регионов России. Мероприятие состоялось в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 г.г. В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества, а также победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, о событиях, проходящих в рамках председательства России в Арктическом совете, можно оперативно узнавать на официальных аккаунтах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Telegram», «Twitter», «Weibo».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/