Свыше 2,5 тысячи военнослужащих, порядка 30 кораблей и судов обеспечения, около 4,5 тысячи гостей: в столице Северного флота – Североморске отметили День ВМФ

31 июля в столице Северного флота – Североморске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. В нем приняли участие свыше 2,5 тысячи военнослужащих, порядка 30 кораблей и судов обеспечения. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Это великий праздник, который крайне важен для Кольского Заполярья и для всей страны. Низкий поклон морякам-североморцам и ветеранам флота за мир на наших берегах, за честь и славу Отечества, за преданность морю и России! Благодарю пехоту Северного флота, которая участвует в специальной военной операции за обеспечение безопасности нашей страны», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в течение дня можно было посетить корабли, выставку вооружения и военной техники Североморского музейно-выставочного комплекса и Военно-морского музея Северного флота. Как сообщил глава региона, по первым подсчетам праздничные мероприятия посетили около 4,5 тысячи человек, а запись онлайн-трансляции парада и военно-спортивного праздника посмотрели порядка 75 тысяч зрителей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431135@egNews