Свыше 287 км береговой линии водных объектов очищено от мусора в Мурманской области

Ежегодно на территории региона в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой Всероссийской акции «Вода России» в бесснежный период проводятся мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора.

В текущем году на территории Мурманской области проведено 65 мероприятий по очистке берегов рек и озёр от мусора, в которых приняли участие порядка 2 тысяч человек. Общая протяжённость очищенной береговой полосы превысила 62 км.

Всего с начала действия проекта, то есть с 2019 года, очищено от мусора свыше 287 км берегов водных объектов нашего края. В субботниках приняли участие более 8,8 тысячи человек, что превысило установленные проектом значения показателей его результативности, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/