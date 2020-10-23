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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 17:05

Свыше 50 морских пехотинцев Северного и Черноморского флотов завершили цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Свыше 50 морских пехотинцев Северного и Черноморского флотов завершили цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

 

 Свыше 50 морских пехотинцев Северного и Черноморского флотов завершили цикл подготовки в учебном центре морской пехоты Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге и возвратились пункты постоянной дислокации. Морские пехотинцы прошли специальный курс обучения для несения службы в составе антитеррористических групп на борту кораблей ВМФ России, выполняющих задачи в Мировом океане.

Всего в период с января по октябрь 2020 года учебный центр морской пехоты (структурно входит в Объединенный учебный центр ВМФ России) в Санкт-Петербурге подготовил около 600 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ России, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зоне.  

Для подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана,  разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя: изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и  классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение Международного морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий  в составе досмотровых групп и отработку способов  высадки на суда, при решении задач антипиратского характера. Морские пехотинцы также проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия, как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.

В соответствии с указанием главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, в процесс обучения морских пехотинцев внедрен опыт, полученный в ходе действий против террористов на территории Сирии.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, морские пехотинцы, прибывшие в Объединенный учебный центр ВМФ России со всех флотов приобретают практические знания такого уровня, который позволяет им на палубах кораблей не чувствовать себя новичками. Программа подготовки включает в себя   накопленный практический опыт, так как уже на протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования. Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.

 

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