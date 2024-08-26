Свыше 6 тысяч северян стали участниками программы долгосрочных сбережений

К программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая действует с этого года, к 1 августа присоединились уже свыше 6 тысяч жителей Мурманской области, а объём привлеченных в программу средств в регионе составил 155,7 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем количество заключенных договоров увеличилось на 22% и более чем на треть вырос объем фактических взносов.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС) – это добровольный накопительно-сберегательный продукт. Инструмент предусматривает активное участие граждан в формировании сбережений как за счёт личных средств, так и за счёт средств пенсионных накоплений. Величину и периодичность взносов каждый определяет самостоятельно.

«Программа поможет сберечь средства от инфляции и приумножить их. Её преимущество – софинансирование со стороны государства. Максимальная ежегодная доплата участнику ПДС составит 36 тысяч рублей. На прибавку участники программы могут рассчитывать в течение довольно длительного периода. В июле сроки софинансирования были увеличены с трёх до 10 лет», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Взносы в сумме до 400 тысяч рублей в год не облагаются НДФЛ. Все вложенные в программу средства, включая доход от их инвестирования, застрахованы государством на 2,8 млн рублей. Минимальный срок участия в ПДС – 15 лет. По истечении этого срока либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин можно обратиться за выплатами. При наступлении особой жизненной ситуации – для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца деньги можно получить раньше.

Подробнее о программе долгосрочных сбережений – на сайте Банка России в ответах на часто задаваемые вопросы.