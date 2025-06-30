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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 12:00

Свыше 60% работников в Мурманской области страдают синдромом самозванца

Почти 2\3 работников в Мурманской области сомневаются в своих профессиональных навыках. А более 80% убеждены, что их карьерные успехи и достижения — результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с синдромом самозванца — психологическом состоянии, когда человек не уверен в своем профессионализме и считает свои успехи и достижения не плодом усилий, а результатом обмана или удачного стечения обстоятельств.

Опрос hh.ru свидетельствует, что сразу 63% опрошенных трудящихся региона заявили, что испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей роли. Другие 34% - не согласны с этим мнением и не сталкивались с «синдромом самозванца», остальные затруднились ответить.

Ситуация в разрезе возраста

Интересно, что «синдромом самозванца» страдают работники вне зависимости от статуса. Чаще всего это «джуны» или специалисты без опыта (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров их немало — 24% и 28% соответственно.

На подобное самовосприятие влияет недостаток опыта работы. Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать свои успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%), тогда как среди респондентов в возрасте 35-44 лет, 45-55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28%, 17% и 15% соответственно). Чем старше человек и выше больше опыт — тем меньше выражен синдром самозванца.

Ситуация в разрезе пола

Результаты опроса также позволяют сделать вывод, что неуверенность в своих силах и проблемы с осознанием и присвоением собственных заслуг беспокоят преимущественно женщин. Например, на вопрос «насколько вы уверены в своих компетенциях?» они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%) и заметно реже выражали уверенность (54% против 65%). Женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68%), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% респонденток против 50% опрошенных мужчин). У них чаще возникают мысли о том, что они заняли свое место обманом (26% против 17%), и опасения, что их «разоблачат как непрофессионалов» (52% против 36%).

Не способности, а просто удача

Опрос также показывает, что сразу 87% опрошенных работников из Мурманской области заявили, что так или иначе считают, что их успехи на работе – это лишь результат удачи, а не их собственных способностей. Никогда не сомневались в своём успехе именно за счёт собственных стараний и способностей лишь 10% респондентов, остальные затруднились ответить.

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