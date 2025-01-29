Свыше 800 тонн пластика и 155 тонн стекла отсортировали в «Экотехнопарке»

Заместитель губернатора – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина с рабочим визитом посетила «Экотехнопарк», расположенный в Междуречье. Совместно с заместителем генерального директора – директором Мурманского филиала АО «Ситиматик» Дмитрием Сосниным участники встречи обсудили результаты работы мусоросортировочного комплекса.

Как отметил Дмитрий Соснин, по итогам прошлого года в «Экотехнопарке» отбор вторичных ресурсов в процентном соотношении увеличился в 2 раза и составил 15 тысяч тонн. Так, в 2024 году на предприятии отобрали 155 тонн стекла и более 800 тонн пластика. Кроме того, вице-губернатор осмотрела производственные площади, ознакомилась с реализацией мероприятий инвестиционной программы АО «Ситиматик».

Осенью прошлого года мусоросортировочный комплекс впервые за пять лет остановил работу для проведения регламентных и ремонтных мероприятий. В перечне работ было больше 20 позиций – специалисты провели техническое обслуживание конвейеров, разрывателя пакетов, дробильной установки, а также пресса. В конце 2024 года в «Экотехнопарке» завершился плановый ремонт электронных весов, предназначенных для взвешивания большегрузной техники при ее въезде и выезде с предприятия. Работа по планово-предупредительному ремонту и замене основного оборудования будет продолжена.

«Объём сортировки хороший, работы по содержанию «Экотехнопарка», полигона производятся в необходимом объёме. Вместе с тем, существует набор сложностей при вывозе отходов с контейнерных площадок. Каждый сигнал берётся на контроль и оперативно отрабатывается. Вопрос соблюдения региональным оператором своих обязательств с контроля правительства не снят», – подчеркнула Алла Истомина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/