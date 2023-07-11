Свыше 90 млн рублей направлено на подготовку жилищно-коммунальной инфраструктуры региона к предстоящей зиме

На оперативном совещании, состоявшемся вчера под председательством губернатора Андрея Чибиса, рассматривался вопрос подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 гг.

«В муниципалитетах региона продолжается активная подготовка в отопительному периоду. Нам предстоит привести в надлежащее состояние около 7700 единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей. На данный момент во всех муниципальных образованиях тепловые сети испытаны на прочность и плотность для выявления дефектов. Все выявленные порывы устранены», — сказал глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в рамках в рамках соглашения о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области будет оказана помощь в подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов.

С докладом выступил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Кобытев, который отметил, что процент готовности к отопительному сезону на текущую дату составляет 45%.

На подготовку муниципалитетов в областном бюджете запланировано свыше 90 млн рублей.

Наиболее крупные из запланированных мероприятий – это капитальный ремонт линий электроснабжения общей протяженностью 6,4 км в Колвице и Зареченске, ремонт котельной в Лувеньге, замена аккумуляторов на электростанции в селе Пялица, обновление участков тепловой сети в Мурмашах и Оленегорске, замена оборудования на котельных в Зеленоборском и на станции Княжая.

Контроль подготовки региона к зиме ведёт областная комиссия. На сегодня проинспектировано 24 объекта тепло- и водоснабжения в Оленегорске, Полярных Зорях, Ловозерском районе, Ковдорском округе, ЗАТО г. Североморск и Александровск.

«На сегодня во всех муниципальных образованиях проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду в соответствии с утвержденными планами. Подготовка жилфонда также идет по графику», — подчеркнул Александр Кобытев.

Отдельно глава профильного ведомства рассказал о работе в подшефном регионе – Запорожской области. К настоящему времени областными предприятиями «МЭС» и «Мурманскводоканал» в Приморском районе выполнены необходимые мероприятия по приведению водо- и теплового хозяйства социально значимых объектов в надлежащее состояние.

Работа, предусмотренная соглашением о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области, продолжается.

Завершая доклад Александр Кобытев обратил внимание всех участников процесса подготовки региона к зиме на регламентированные сроки получения паспортов готовности.

Глава региона Андрей Чибис поддержал инициативу Минэнерго и ЖКХ направлять экономию от проведения закупочных процедур на цели подготовки к ОЗП повторно на те же цели, а также подчеркнул необходимость чёткой организации работы таким образом, чтобы в социальные объекты области тепло начало поступать в конце августа.