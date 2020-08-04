Свыше тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники принимают участие в полевых сборах Северного флота

На полигонах соединений армейского корпуса и морской пехоты Северного флота в Мурманской области начались лагерные сборы артиллеристов. В мероприятии задействовано свыше тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и «Акация», минометы и комплексы противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Сборы будут проходить в течение месяца под руководством начальников артиллерии мотострелковых соединений и бригады морской пехоты.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе сборов военнослужащие совершенствуют полевую выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, отрабатывают тактику ведения боевых действий. С ними проводятся занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии.