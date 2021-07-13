Сюда не зарастёт народная тропа: реконструкция сквера около памятника В.И. Ленину продолжается

В Мурманске реконструкция сквера, расположенного у памятника В.И. Ленину проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Этот сквер – один из символов Мурманска, место, любимое многими мурманчанами. Необходимость реконструкции назрела давно, но решение было непростым, так как это объект культурного наследия и было важно выдержать баланс между современностью и историческим обликом. Например, фонарные столбы, которые сохранили свой первоначальный вид, теперь обработаны по специальной технологии, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Территория сквера превышает 3500 квадратных метров. Важно, что будет максимально сохранена растительность. Деревья подвергнутся лишь санитарной обрезке, кроме того запланирована дополнительная высадка зелёных насаждений.

Надо отметить, работы затронут не только прилегающую территорию, которая превратится в комфортную удобную зону отдыха, но и монумент Владимиру Ильичу Ленину. Памятнику 64 года, это время он не подвергался капитальной реставрации. Планируется почистить монумент, заменить некоторые композиции.

Завершение работ по благоустройству сквера у памятника В. И. Ленину намечено на конец августа.