Сюрприз в преддверии Дня пожилых людей: в 2026 году пенсии россиян проиндексируют разово с 1 января и на 7,6%

1 октября мы будем отмечать День пожилых людей, а 29 сентября правительство России внесло в Госдуму проект поправок о единой индексации страховых пенсий на 7,6% в 2026 году и расчёте размера ежегодной семейной выплаты. Соответствующий документ, внесенный вместе с проектом закона о федеральном бюджете, бюджетах Социального фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, опубликован в электронной базе палаты 29 сентября.

В частности, поправками продлевается переходный период в части индексации страховых пенсий с 1 января 2025 года и устанавливаются размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и дополнительного повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2026 года.

Это позволит вместо двух индексаций — с 1 февраля 2026 года на 6,8% и с 1 апреля 2026 года на 0,7% обеспечить единую индексацию с 1 января 2026 года на 7,6%.

Как сообщает Минтруд России, средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей.

Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей. Что касается социальных пенсий, то они будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%, также следует из сообщения министерства.