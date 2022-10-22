Сюрпризов будет много: в ноябре в Мурманске пройдёт международный кинофестиваль «Северный характер»

Четыре популярных сериала на большом экране, восемь полнометражных фильмов, мощная программа документального кино, встречи с известными режиссёрами и продюсерами, мастер-классы для тех, кто хочет работать на киноплощадке, розыгрыши фестивальных толстовок и билетов на открытие и закрытие кинофестиваля. Все это ждёт мурманчан на международном кинофестивале «Северный характер» 14 – 20 ноября.

Каждый год международный кинофестиваль «Северный характер» преподносит мурманскому зрителю сюрпризы. Не обойдётся без них и в этот раз.

Впервые в конкурсной программе фестиваля будут сериалы. Причём, целых четыре. Полнометражных фильмов тоже будет много – восемь! Надеемся, мурманчанам особенно понравится, что часть этих фильмов снималась в нашем регионе. Это сериалы «Везёт» (16+), «Полярный» (16+) и фильмы «Велга» (18+) и «На выдохе» (16+).

Кто-то узнает родной двор, а кто-то будет искать в кино себя, если снимался в массовке или даже в роли актёра второго плана.

Фильмом открытия кинофестиваля станет документальный фильм «Арктик-джаз» (16+) – о мурманском джазовом фестивале. А картина «На выдохе» будет представлена как фильм закрытия. Действие происходит в Мурманске, и большая часть кадров снималась в нашем городе

Показы полнометражных фильмов и первых серий сериалов начнутся уже с 16 ноября в кинотеатре «Мираж Синема». Вход свободный, но на фильмы открытия и закрытия – по приглашениям.

Короткометражные и документальные фильмы из конкурсной программы можно будет увидеть в дни фестиваля – с 14 по 20 ноября в мурманских музеях и библиотеках. А основные показы пройдут в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова – в фестивальном зале и в малой гостиной. ДК станет второй главной площадкой кинофестиваля. А всего таких площадок будет 15, включая уличный кинотеатр на площади Пять Углов.

Страны, которые будут участвовать в конкурсной программе: Россия, Иран, Индия, Кыргызстан, Казахстан, Швеция. Есть работа из Испании, созданная совместно с Россией.

Международное жюри в этом году представлено в самом большом составе – в количестве 10 человек. Председателем жюри будет Галина Адамович - член Белорусского Союза кинематографистов. Неоднократный участник, призер и член жюри международных кинофестивалей. Также в жюри будут представители Швеции, Армении, Сербии и России, двое – из Мурманска.

Для тех, кто мечтает снимать документальное кино, организаторы подготовили большую образовательную программу. «Мастерская документального кино» будет состоять из шести мастер-классов. Их проведут члены жюри, а также московские документалисты Елена Васюкова и Дарья Хренова.

Отдельный мастер-класс планируют провести представители кинокомпании «1, 2, 3 продакшн», которая снимала сериал «Полярный». Киноделы заинтересованы в местных специалистах, которые умеют работать на киноплощадке. Для их обучения в рамках фестиваля кинокомпания проведет в Мурманске кинолабораторию.

На фестивале обещает быть режиссёр Иван Твердовский, который снимает в Печенгском районе фильм «Кликушество». На один день он приедет в Мурманск, чтобы поучаствовать в фестивале и представить северянам работы мастерской своих выпускников.

И ещё один сюрприз – на фестивале будут премьеры фильмов мурманских авторов. Это короткометражные фильмы и документалки выпускников киношкол «Печенгафильм» и «Нордфильм» - «Севером согретое сердце» (12+), «Простите, дядя Дима» (16+), «ХроНИКИ» (6+), «Цена вопроса» (0+). Также мы покажем фильмы мурманчан, получившим на съемки гранты регионального минкульта – «Капитан и Пинагор» (0+), «Аэронавты» (12+).

Вход на все мероприятия свободный. На открытие и закрытие кинофестиваля – по приглашениям. На мастер -классы – по предварительной записи.

Посмотреть программу фестиваля можно на сайте https://www.northchar.ru/rus. Там можно найти список всех работ, попавших на конкурс, а также фильмов, которые будут представлены вне конкурса. Подробную информацию о фестивале можно найти в группе https://vk.com/northern_character.



Фото: https://gov-murman.ru