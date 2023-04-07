Сюжет о городе-герое Мурманске покажут на белорусском телеканале

В Мурманск приехала съёмочная группа телекомпании ЗАО «Столичное телевидение» (г. Минск, Республика Беларусь). Журналисты готовят сюжет к масштабному телемарафону, посвященному Дню Победы. 9 мая в течение дня телезрителям будут показывать сюжеты о городах-героях, в том числе о Мурманске.

Сегодня сотрудники телеканала посетили Мурманский областной краеведческий музей, после этого отправились к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Специалист краеведческого музея Татьяна Веретенникова рассказала об аллее плит городов-героев и об одном из любимых памятников мурманчан.

Как сообщает администрация города Мурманска, за два дня, проведенных в областном центре, съёмочная группа планирует побывать в знаковых местах города, касающихся обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны или памяти о тех событиях. Кроме того, сотрудники телекомпании пообщаются с сотрудниками музеев города и представителями общественных организаций «Дети Великой Отечественной войны» и «Объединение белорусов Мурманской области», чтобы попытаться найти потомков белорусов, в раннем возрасте оказавшихся в Мурманске в годы войны или попавших в Заполярье по долгу службы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24757&page=1