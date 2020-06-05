Т-34 и Су-100 возглавят колонну военной техники на параде Победы в городе-герое Мурманске

Легендарный средний танк Т-34 со Знаменем Победы возглавит механизированную колонну военного парада, который состоится 24 июня в городе-герое Мурманске. За ним проследует самоходная артиллерийская установка Су-100, группа мотоциклов с коляской времён Великой Отечественной войны, командирские автомобили ГАЗ-67 и «Виллис», а также первый советский легковой послевоенный внедорожник ГАЗ-69. Группу исторической военной техники замкнут грузовики ЗИС-5 и ГАЗ-63.

Вся историческая техника, привлекаемая к параду, стоит на балансе отдельных воинских частей и музея ВВС Северного флота, а также принадлежит энтузиастам – любителям военной истории и участникам военно-исторического движения Мурманской области.

Значительная часть парада будет посвящена военно-исторической тематике. Военнослужащие Северного флота пронесут копию Знамени Победы, штандарты фронтов, разгромивших врага. Пять парадных расчётов будет в исторической форме одежды военного периода. Рота от арктической мотострелковой бригады пройдёт по площади в форме пехотинцев Красной Армии, рота от частей объединения ВВС и ПВО – в лётной форме, рота от дивизии ракетных кораблей будет одета в военно-морскую форму краснофлотцев, а рота отдельного морского инженерного полка Северного флота – в обмундировании сапёров времён Великой Отечественной войны. Последними из исторических подразделений пройдут сотрудники УФСБ России по Мурманской области в форме бойцов НКВД.

Всего в парадных расчётах будет задействовано 830 человек из них 640 – военнослужащие Северного флота. Остальные участники представят Пограничное управления ФСБ России по западному арктическому району, региональное управление ФСБ и Главное управление МЧС по Мурманской области.

Совещание, на котором были обсуждены детали организации и проведения военных парадов в Мурманске и Североморске, прошло в штабе Северного флота под руководством командующего вице-адмирала Александра Моисеева. В нём приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава администрации города Мурманска Евгений Никора и глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, а также представители руководства силовых ведомств региона, участвующих в параде и обеспечивающих безопасность его проведения.

Военнослужащие Северного флота, выделенные для участия в парадах, приступили к тренировкам на плацу военного городка соединения десантных кораблей в Североморске и в расположении отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота в Мурманске.

Тренировки водителей механизированной колонны проходят на аэродроме Корзуново в Печенгском районе. 5 июня вся военная техника, участвующая в параде совершит марш в Мурманск для проведения покрасочных работ и подготовки к военному параду.

Первая тренировка на проспекте Ленина города-героя Мурманска запланирована на 19 июня с 20 до 22 часов.

Как сообщает пресс-служба СФ, при подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты выполнят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав парадных расчётов будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты военнослужащих с местным населением будут максимально ограничены.