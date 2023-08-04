«Табуретка»-2023: северян и гостей региона приглашают примерить роль оживших статуй, обучиться цирковому искусству, создать арт-объект и снять фильмВ Мурманске продолжается подготовка к фестивалю спорта «Гольфстрим»
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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 17:30

«Табуретка»-2023: северян и гостей региона приглашают примерить роль оживших статуй, обучиться цирковому искусству, создать арт-объект и снять фильм

12 августа в Мончегорске в 7 раз состоится фестиваль искусств «Табуретка». В городе металлургов вновь соберутся художники, архитекторы, артисты, писатели и циркачи, чтобы вместе с жителями и гостями Мурманской области принять участие в одном из самых масштабных событий региона.

В 2015 году жительница Мончегорска Оксана Китаева предложила установить в городе памятник табуретке как символа первой сцены в жизни каждого человека. Вскоре трёхметровая скульптора Сергея Чернова была установлена в парке имени Сергея Бровцева, став центром притяжения писателей, музыкантов, художников, артистов и гостей одноименного фестиваля.

В разные годы в Мончегорск приезжали Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Андрей Соколов, Андрей Носков, Сергей Селин и другие известные творческие личности. На этот раз почетными гостями «Табуретки» станут народный артист России Авангард Леонтьев, российский актёр театра и кино Кирилл Плетнёв и чемпион России по рэп-фристайлу Тёма Куба. В фестивальной программе запланированы кинолаборатория, шествие Оживших статуй, Интерактивная экскурсия, Школа циркового искусства «Монгальфьери», Индустриальный пленэр, конкурс фотографий «Мончегорск каждый день», мастер-классы по созданию скульптур, медиа-перфомансы, выставка «Переработанное искусство», создание арт-объектов, спектакль-дискуссия на тему буллинга «Один», Шоу-импровизация «Белые» и многое другое. Также гости смогут принять участие в традиционной росписи табуреток и сразятся в поэтическом поединке.

«В Мончегорске живёт очень много талантливых людей и здорово, что с каждым годом у них появляется больше возможностей проявить себя. Фестиваль «Табуретка» – это ещё и про сохранение культуры малочисленных народов. Кольские саамы всегда желанные гости на фестивале. На событие приезжают сотни людей не только со всей Мурманской области, но и из других городов России и зарубежных стран. Наш фестиваль искусств – это отличная возможность провести весело и интересно выходной день всей семьёй», – отметила и.о. главы города Мончегорска Ольга Островецкая.

Уникальность фестиваля «Табуретка» в том, что он с каждым годом становится масштабнее, продолжает расширять границы, объединяет разные культуры и разные народы. За семь лет этот фестиваль стал настоящей визитной карточкой города металлургов.

«Компания «Норникель» и Кольская ГМК стояли у истоков и поддерживали фестиваль с самых первых его шагов. Начинаясь как фестиваль поэзии, «Табуретка» стала полномасштабным фестивалем искусств. Видя искренний интерес к фестивалю жителей Мончегорска, региона, России и других стран, понимаем, что масштабная работа, проведенная совместно с фондом «Живая классика», проведена не зря – «Табуретку» ждут, ценят и любят. Поэтому для нас каждый год это попытка превзойти самих себя ради жителей и гостей Мончегорска и Мурманской области. Можно констатировать, что компания вместе с фондом «Живая классика» добилась главной цели: Мончегорск становится центром культурного притяжения», — поделился начальник Управления общественных связей АО «Кольская ГМК» Алан Папанцев.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что «Табуретка» — фестиваль не только про развлечения.

«Для нас очень важно, чтобы после фестиваля у мончегорцев появлялись новые возможности для самореализации, чтобы они попробовали себя в разных видах искусства: в качестве актеров и артистов цирка, в кинопрофессиях, в качестве художников, стендап-комиков, перформеров. Каждый год мы приезжаем, чтобы поддержать местных талантливых людей, создать возможности для их самореализации. Фестиваль проходит, а навыки, вдохновение и желание творить остаются», – поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, узнать самые последние новости о фестивале искусств «Табуретка», а также посмотреть подробную программу фестиваля, можно на официальном сайте и в соцсетях. 

Фото: https://gov-murman.ru

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