Тагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»

Он открыл цикл мероприятий, посвящённых юбилею города. У мастеров традиционно было всего 90 минут, чтобы создать ледовые композиции, а специальным подарком апатитчанам стала тематическая работа вне конкурса.

Как сообщает администрация города Апатиты, программу начинали песней о городе. После 90 минут рёва бензопил работы самых разных инструментов и сверхнизкой температуры воздуха стали известны результаты соревнований:

1 место - скульптура «Когда наука встречается с конячеством!» (Гогиберашвили Георгий, г. Нижняя Салда и Степанов Яков, г. Нижний Тагил);

2 место - скульптура «Апатитам с любовью!» (Николаев Сергей, г. Екатеринбург и Николаев Алексей, г. Екатеринбург);

3 место - скульптура «Колючий взгляд!» (Баталов Кирилл, г. Невьянск и Ваваев Матвей, г. Комсомольск-на-Амуре);

4 место - скульптура «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» (Брюханов Лев, посёлок Богородское Московской области и Соловатова Мария, г. Ижевск);

5 место - скульптура «Мечтать не вредно» (Липпонены Валерий и Ирина, г. Апатиты).

Надо отметить, что победители «Бешеной пилы» в 2026 году – Георгий Гогиберашвили и Яков Степанов, дебютанты шоу-конкурса. Георгий уже более полутора десятка лет оттачивает своё мастерство в обработке камня, а в перерывах между работой находит вдохновение в искусстве фотографии. Яков специализируется на работе с камнем и металлом, любит проводить время за рулем мотоцикла. Они вместе учились в Нижнем Тагиле по специальности «Декоративно-прикладное искусство», а последние 3 года совместно участвуют в фестивалях по созданию скульптур.

Георгий и Яков - постоянные участники Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда» (г. Екатеринбург), трижды обладатели приза зрительских симпатий. В прошлом году они впервые принимали участие в фестивале «Снеголёд» и заняли почетное 2 место с изящной скульптурой под названием «Вьюга».

На вопрос: «Как бы вы себя описали?», - ответили: «Просто хорошие ребята».

Фото: https://vk.com/club151017098?z=photo-151017098_457278469%2Fwall-151017098_39079