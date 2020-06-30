Таинственное пятно в Умбозере всех взбудоражило, а потом незаметно исчезло

Пятно неизвестного происхождения, которые было обнаружено в акватории Умбозера в середине июня, уже исчезло, следует из ответа Балтико-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора. «Пятно мутной воды на поверхности озера Умбозеро в настоящее время не наблюдается», - пишет «Интерфакс», ссылаясь на ответ ведомства.

По данным Росприроднадзора, взяты пробы воды были обследованы на содержание веществ, которые могли бы образоваться в процессе деятельности ближайших предприятий, у которых запрошена соответствующая информация, а также на содержание веществ, которые выделяются из горных пород Хибин. «Согласно лабораторным анализам концентрация в период с 17 июня по 23 июня основных загрязняющих веществ сократилась в 10-26 раз, т.е. наблюдается положительная динамика», - сообщили в управлении Росприроднадзора, не раскрывая информацию о самих загрязняющих веществах.

В ведомстве считают, что пятно могло образоваться по природным причинам «из-за обильного снеготаяния, большого количества осадков в зимний период времени и самого химического состава горной породы». В ответе подчеркивается, что в горных реках Хибин также зафиксировано помутнение воды.