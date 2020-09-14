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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 11:00

Такая работа нам не нужна - губернатор поручил региональному Минтрансу в ручном режиме помочь администрации Мурманска завершить работы по дорожному нацпроекту

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании поручил региональному Минтрансу в ручном режиме помочь администрации Мурманска завершить работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году и сформировать сильного заказчика на будущие периоды. Укладка асфальта в рамках дорожного нацпроекта в столице региона завершена на 14 улицах из 27.

«Такая работа нам не нужна, к следующему сезону должны быть сделаны выводы в отношении подрядчиков, которые допустили такое отношение к реализации нацпроекта. Мы в ситуации пандемии увеличиваем объем госзаказа, чтобы у людей была работа, и в свою очередь ждем безусловно качественного исполнения, – сказал Андрей Чибис. – Реализация нацпроектов в Мурманской области должна быть эффективной, чтобы каждый житель это видел, чтобы жизнь его менялась в лучшую сторону».

Напомним, в Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день в регионе успешно завершены работы на всех запланированных объектах региональной собственности, а также в городе Кола – всего на 13 участках улично-дорожной сети. Наибольший объём ремонта – на 27 улицах – в рамках дорожного нацпроекта в 2020 году предусмотрен в столице Заполярья.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Артема Гришина, работы ведутся на 26 из 27 объектах, на сегодняшний день уложено 66% асфальтобетонного покрытия. «Укладка верхнего слоя дорожного полотна завершена на 14 улицах. На подавляющем количестве дорог работы будут закончены до конца сентября. Контролируем ситуацию ежедневно вместе с муниципальными коллегами», – рассказал глава регионального Минтранса.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в  рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации «Мурманская». Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

 

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