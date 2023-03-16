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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 14:30

«Такая разная картография»: в Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка Росреестра

15 марта в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие выставки «Такая разная картография», приуроченной к 15-летию создания Росреестра и Дню геодезии и картографии, который отмечался в России 12 марта.

На выставке специалисты областного Росреестра представили основные разновидности топографических и тематических карт, современный вид картографического произведения – ортофотоплан. Среди экспонатов также есть фрагменты лесопожарной, геоботанической и туристической карт Мурманской области, карт растительности и животного мира, плана землепользований, карт Баренцева и Белого морей, автомобильных дорог и путеводители по нашему региону.

«Мы надеемся, что посетителям будет интересно и познавательно ознакомиться с экспонатами и выставка поможет популяризации профессии картографа и отрасли картографии в целом», - сказала на открытии руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В цифровом мире актуальность и необходимость картографии только растет. Современные карты отображают разнообразные природные и социально-экономические явления. Любая деятельность, связанная с изучением территорий, навигацией, планированием освоения земель, кадастровым учетом и регистрацией недвижимости не может вестись без карт.

Мы порой даже не замечаем, насколько прочно они вошли в наш повседневный быт. Мы видим их в школах, институтах, в схемах транспортных маршрутов, путеводителях, атласах, мобильных телефонах, дорожных навигаторах. Самый известный пример – электронные карты Яндекса и Google, которые ежедневно актуализируются в зависимости от дорожной обстановки, проведения ремонтных работ, изменения маршрутной сети и т.д. И в основе подобных сервисов лежит именно работа картографов.

По большей части сейчас карты являются цифровыми и создаются на основе данных дистанционного зондирования земли, их надо периодически обновлять, дополнять и уточнять.

Составляются современные карты с помощью спутников и аэрофотосъёмки беспилотными летательными аппаратами. Иногда картографам приходится уточнять информацию на местности путем геодезических измерений. Обработка данных съёмки производится в различных геоинформационных системах.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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