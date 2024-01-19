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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 14:00

Такие разные мурманчане: каждый третий не успел отдохнуть и хочет ещё, а 39% начали искать новую работу

Служба исследований hh.ru подготовила аналитику о том, как начали новый рабочий год и как перераспределили бы праздничные выходные в будущем.

«Календарный год многие начинают по-разному: кто-то с трудом открывает рабочую почту или едет на работу. И таких немало, например, более 40% опрошенных местных трудящихся считают, что не успели как следует отдохнуть во время недавних каникул. Более того, праздниками, которые вызывают больше всего стресса местные респонденты считают новогодние (15%), а именно первую неделю января. Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (40%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 21%, а 33% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.

Между тем порядка 39% местных соискателей, судя по их активности на hh.ru, что считают календарное начало года отличным временем, чтобы изменить жизнь и уже начали искать новую работу. Самыми активными с точки зрения поиска работы в начале января оказались продавцы, механизаторы, повара, администраторы, водители, преподаватели, а также программисты и разработчики», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

При этом мурманчане сформировали о мнение о том, как стоит распределять выходные. Так, каждый второй (51%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. Например, 11% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 9% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 18% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Интересно, что треть опрошенных (30%) в целом замечают, что без праздничных выходных жизнь бы их расстраивала, а работа бы превратилась в рабство. А вот 13% отмечают, что не помнят, как полезно проводили праздничные выходные, потому их пересмотр никак не повлиял бы на них.

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