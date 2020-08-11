Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретились с выпускником Мурманского академического лицея Сергеем Савиным, который стал единственным учеником, набравшим максимальное количество баллов по двум предметам - математике и информатике.

По результатам единого государственного экзамена в этом году в Мурманской области 27 работ получили 100 баллов. Из них – 14, выполненные учащимися города Мурманска.

– Есть чувство уверенности в завтрашнем дне, когда я смотрю на успехи наших мурманских выпускников, – отметил Андрей Сысоев. – Благодаря совместной работе педагогов, родителей и комитета по образованию, мы из года в год видим высокие результаты. Ситуация, в которой мы оказались в конце года показала, что мурманская система образования готова к работе в нестандартных условиях.

– Такие ученики - наша гордость, – отметил Евгений Никора. – Это здорово. Каждый из учеников, который получил одну-две стобалльные работы – это звезда. Такие итоги заслуживают особого внимания, как органов власти местного самоуправления, так и министерства образования Мурманской области.