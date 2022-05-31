Такого объёма работ и средств на капремонт в регионе никогда не было – Сергей Дубовой

Состоялось заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области. Его провёл глава попечительского совета – спикер областной Думы Сергей Дубовой.

В заседании приняли участие депутат регионального парламента Алла Истомина, представители профильных министерств, муниципальных образований, Фонда капитального ремонта, теплоэнергетики. В центре внимания – финансовая отчётность Фонда за минувший год и краткосрочный план Региональной программы капремонта на текущий период.

Сергей Дубовой отметил, что в этом году предстоит провести в полтора раза больше работ, чем в прошлом:

– Такого объёма работ и средств на капремонт в регионе никогда не было. Считаю важным очень ответственно подойти к поставленным задачам. Необходимо набрать хороший темп работы, чтобы справиться со всеми планами в срок не в ущерб качеству. Ситуация с капитальным ремонтом многоквартирных домов в регионе постоянно в поле зрения депутатов областной Думы. К нам поступают и обращения северян по поводу качества и темпа работ. Стоит заметить, что ситуация постепенно выравнивается, но это не повод ослаблять контроль. Уверен, специалисты фонда справятся. А депутаты, по-прежнему будут внимательно следить за развитием событий, и оказывать посильную помощь.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24003/