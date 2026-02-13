Такого сокращения ледников на Шпицбергене не было последние 4 тысячи лет, когда на планете ещё жили мамонты

За последние пять лет ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген потерял с поверхности 10 метров водного эквивалента и сократил средний показатель толщины до 39 метров, подсчитали учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, резкая потеря массы ледника связана с повышением температуры воздуха: в последние годы произошло несколько самых тёплых лет за всю историю наблюдений в Арктике, вследствие чего ледник достиг рекордно отрицательного баланса массы.

При сохранении текущей динамики потери массы, через 30 лет он может полностью исчезнуть, считают учёные ААНИИ.

«Ледник Альдегонда выступает индикатором масштабных климатических процессов, происходящих на планете. Наблюдая за ним, мы «ловим» климатические флуктуации по меньшей мере всего Северного полушария. В последнее десятилетие этот ледник теряет массу с беспрецедентной скоростью, что неудивительно. Именно на этот период пришлись одни из самых тёплых лет за всю историю климатических наблюдений в Арктике, а баланс массы ледника Альдегонда, как, впрочем, и у всего оледенения Шпицбергена, стал максимально отрицательными», – рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, к.г.н. Антон Терехов.

В 2024 году глобальное потепление впервые превысило критический порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что привело к самому низкому годовому балансу с начала программы мониторинга ледников на архипелаге Шпицберген. Этому способствовали продолжительные волны тепла, которые охватили Северную Америку, весь Европейский субконтинент, включая Центральную и Северо-Западную часть России. Такое интенсивное таяние не наблюдалось как минимум с 1911 года, когда в регионе закончился малый ледниковый период.

«Ледники теряют свою массу с беспрецедентными темпами. В последнее десятилетие интенсивность таяния многих из них стала сопоставима с оставшимися запасами льда. Судя по климатическим реконструкциям, такого сокращения ледников на Шпицбергене не было последние 4 тысячи лет, когда на планете ещё жили мамонты», – отметил Антон Терехов.

Фото (Ульяна ПРОХОРОВА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?ysclid=mljh9ze0go209517806&z=photo-165713521_457248515%2Fwall-165713521_6575