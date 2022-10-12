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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 12:15

Такой разный рынок труда! Как сильно различаются зарплаты и условия труда для опытных и начинающих специалистов в Мурманской области

Анализ рынка труда также показывает, что условия труда, предлагаемые работодателями Мурманской области, сильно различаются в зависимости от стажа сотрудников. Так, молодые и начинающие специалисты чаще могут претендовать на стажировки (сейчас им доступно около 10 вариантов), в то время как специалистам со стажем от 6 лет таких вариантов не предлагают вовсе.

Эксперты hh.ru проанализировали более 5 тысяч вакансий, открытых в Мурманской области, и выяснили, насколько велик зарплатный разрыв и как сильно различаются условия труда для начинающих и опытных специалистов.

Из 5 тысяч открытых на данный момент вакансий почти половина (46%) предложений о работе доступны соискателям без опыта. Это могут быть как начинающие специалисты, которые решили сменить карьерный вектор и найти работу в новой для них сфере, так и недавние студенты, и выпускники вузов и ссузов. В 1% вакансий работодатели требуют от соискателей опыт работы не менее 6 лет. Остальные 53% вакансий доступны соискателям, имеющим средний опыт работ в профессии (от 1 года до 3 лет и более).

Судя по динамике роста зарплат, сильнее всего работодатели Мурманской области увеличили доход для специалистов, не имеющих опыта работы. Для таких специалистов зарплаты в вакансиях выросли на 11% или 4000₽. Зарплаты в вакансиях, доступных для опытных работников со стажем более 6 лет, за год выросли на 8% до 91500₽. Доход в предложениях для специалистов, имеющих средний опыт и стаж в профессии (до 3 лет) вырос на 4% до 52000₽. Таким образом, разрыв в доходах начинающих и опытных специалистов на данный момент составляет более 48000₽ (наглядно на диаграмме).  

Наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов в регионе открыта в сфере продаж (30% рабочих предложений), в производственной отрасли и в сфере строительства (по 23%), в финансах (14%) и в сфере «Рабочий персонал» (11%). Неопытным специалистам проще всего найти работу в Мурманской области также в сфере продаж (50% предложений о работе этой осенью), в области административного персонала и АХО (15%), в сфере «Рабочий персонал» и в транспортной сфере (по 12%), а также в сфере медицины и фармацевтики (9%).

Анализ рынка труда также показывает, что условия труда, предлагаемые работодателями Мурманской области, сильно различаются в зависимости от стажа сотрудников. Так, молодые и начинающие специалисты чаще могут претендовать на стажировки (сейчас им доступно около 10 вариантов), в то время как специалистам со стажем от 6 лет таких вариантов не предлагают вовсе. Соискателям без опыта в профессии компании чаще, чем опытным, предлагают частичную занятость: 14% против 2%. И как следствие опытные сотрудники чаще, чем кандидаты без опыта могут претендовать на работу на полный день: 97% против 62%.

Интересно и то, что начинающим соискателям также чаще предлагают гибкий (13%) и сменный (20%) графики работы. В это же время специалистам с опытом от 6 лет в профессии обычно таких предложений на рынке труда кратно меньше: предложений гибкого графика не встречается в вакансиях осени и лишь в 2% - сменный.

«Начало осени — удачное время для обсуждения повышения зарплаты. Компании скоро начнут утверждать бюджеты на следующий год — есть шанс если не получить прибавку сразу, то заложить ее в планы на начало зимы. Но говорить с руководством о деньгах всегда непросто. Но есть периоды работы, когда просить о прибавке зарплаты можно и нужно. К таким периодам относятся: подведение итогов или момент после заключения выгодной сделки\завершение проекта; рост количества задач у сотрудника; повышение в должности.

Лучшее время для подобного разговора — III - IV квартал, так как идёт планирование бюджета на следующий год. Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша заработная плата увеличилась? Оговорите сроки, когда можно будет вернуться к этому вопросу.

Чего делать точно не стоит в момент разговора про повышение зарплаты. Шантажировать: «Либо вы мне платите столько-то, либо я ухожу». Не надо капризничать и говорить: «Я уже три года работаю, где моя прибавка?». Не стоит использовать слухи и сплетни: «А почему Иванову повысили, а мне нет?». Отсылка к личным обстоятельствам тоже, увы не всегда помогает. У многих есть ипотека, случится свадьба, пополнение в семье или кто-то на иждивении. Как правило, работодатели платят и повышают зарплату за результат, а не за выслугу лет в компании или личные обстоятельства», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

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